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Kütahya'da tefeci operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

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Türkiye geneli mali suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya'da 1 kişi gözaltına alındı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli şahıs yakalandı.

Kütahya'da tefeci operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

KÜTAHYA - Türkiye geneli mali suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya'da 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H. K isimli şüpheliye yönelik Kütahya merkezde 1 adres ve 1 araçta yapılan aramanın ardından şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da yılbaşından bu yana yakalanıp gözaltına alınan tefeci sayısı 24'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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