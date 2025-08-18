Kütahya'da Su Dolduran Çocuklar Bıçakla Yaralandı

Kütahya'da Su Dolduran Çocuklar Bıçakla Yaralandı
Kütahya'da su doldurmaya gelen iki çocuk, mahalledeki bir çocuk tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, şüpheli çocuğu yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Gaybiefendi Mahallesi'nde belediye binası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük bir çocuk, su doldurmaya gelen çocuklarla tartıştı. "Burası bizim mahalle, artistlik mi yapıyorsunuz? Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek sataşmada bulunduğu öne sürülen şüpheli, 2 çocuğu bacaklarından bıçakla yaraladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.D. ve H.Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
