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Kütahya'da Kaçak Afgan Göçmen Yakalandı

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı. İlgili şahıs, Sakarya'dan Antalya'ya gitmek üzere anlaştığı taksi şoförüyle 15 bin TL karşılığında yolculuk yapıyordu.

Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu bir ticari takside, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksinin geçtiği illerdeki polis uygulama noktalarından kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği yönünde yapılan anons üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu aracı Eskişehir yolu OSB Kavşağı'nda beklemeye başladı. Aracın geçişinin görülmesiyle birlikte takibe başlayan polis, aracı PTS noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde araçta sürücü G.K. (26) ile yolcu olarak bulunan ve kimlik ya da pasaport ibraz edemeyen, kendi beyanına göre Afganistan uyruklu N.M. (24) isimli şahsın bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, N.M.'nin yurda kaçak yollardan girdiği, Sakarya'dan Antalya'ya gitmek üzere ticari taksi şoförüyle 15 bin TL karşılığında anlaştığı ve 5 bin TL'sini peşin verdiği belirlendi.

Her iki şahıs da gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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