Kütahya'da Evde ve Üzerinde Yapılan Aramada Tabancalar Ele Geçirildi
Kütahya'da yapılan bir operasyonda, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, tabancaların yanı sıra bıçak, şarjör ve fişekler de bulundu.
Kütahya'da evinde ve üzerinde yapılan aramada, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesi üzerinde İ.Ö. (61) isimli şahıstan 1 adet sustalı bıçak, 1 adet el yapımı tabanca, şarjörü ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir. Soruşturma çerçevesinde şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 121 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 30 adet kurusıkı fişek, 4 adet fişek, 3 adet şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA