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Kütahya'da Evde ve Üzerinde Yapılan Aramada Tabancalar Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan bir operasyonda, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, tabancaların yanı sıra bıçak, şarjör ve fişekler de bulundu.