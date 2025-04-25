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Kütahya'da Deprem Sonrası Okullarda Güvenlik Önlemleri Alındı

Kütahya'da Deprem Sonrası Okullarda Güvenlik Önlemleri Alındı
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Simav ilçesinde meydana gelen depremin ardından Hisarcık ilçesindeki okullarda tahliye tatbikatları yapıldı ve öğrencilere deprem eğitimi verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4, 5 ve 4,6 büyüklüğünde depremin hissedildiği Hisarcık ilçesinde deprem sonrası okullarda çeşitli önlemler alındı.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde olan ilçemizde okullarda deprem tahliye tatbikatları yapıldı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde sınıfları tahliye ederek okul bahçelerindeki güvenli alanlarda toplanmışlardır. Bu arada okul bahçesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere fırsat eğitimi çerçevesinde deprem konusunda eğitim verilmeye devam edilmiştir. Bu arada isteyen ailelere çocukları teslim edilmiş, diğer çocuklar ise okul bahçesinde eğitimlerine öğleye kadar devam edeceklerdir. Öğleden sonra tekrar durum değerlendirilmesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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