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Kütahya'da Çocuk Sokak Köpeklerinin Saldırısında Yaralandı

Kütahya'da Çocuk Sokak Köpeklerinin Saldırısında Yaralandı
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Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ayağını kırdı. Mahalle muhtarı, son bir ayda üçüncü benzer saldırının yaşandığını belirterek kontrolsüz beslemeye karşı tepki gösterdi.

Kütahya'da 12 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken ayağını kırdı. Mahallede bir ayda üçüncü benzer saldırının yaşandığını belirten mahalle muhtarı, sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesine tepki gösterdi.

Börekçiler Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken ayağını kıran çocuğun tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı İsmail Arı, yaptığı açıklamada, bu ay içinde mahallede üçüncü kez benzer bir saldırının yaşandığını belirtti. Sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesine tepki gösteren Arı, "Bugün 12 yaşındaki evladımız İ.E.Y., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve kaçarken ayağı kırıldı. Çok şükür durumu iyi. Ancak bu, mahallemizde yaşanan üçüncü sokak hayvanı saldırısı. Sokaklarda bilinçsizce beslenen hayvanlar insanlara zarar veriyor. Biz de hayvanları seviyoruz, düşman değiliz ama kontrolsüz besleme nedeniyle can kayıpları ve yaralanmalar yaşanıyor. Sokak hayvanlarının şehir içinde değil, daha ıssız yerlerde barınmasını istiyoruz" dedi. Yetkililere çağrıda bulunan muhtar Arı, mahallede gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların da sokak hayvanlarını bilinçli şekilde beslemeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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