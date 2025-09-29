Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.54'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Simav ilçesi olan depremin derinliği 10.31 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA