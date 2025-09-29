Haberler

Kütahya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.31 kilometre olarak belirlendi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.54'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Simav ilçesi olan depremin derinliği 10.31 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
