Kütahya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.31 kilometre olarak belirlendi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.54'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Simav ilçesi olan depremin derinliği 10.31 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa