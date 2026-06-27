Haberler

Kütahya'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Kütahya il sınırları içerisinde bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, emniyet ve asayişin korunması, kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla istihbarata dayalı çalışmaların, teknolojik imkanların etkin kullanımı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde aralıksız devam edeceği belirtilerek, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüleceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Kadir İnanır yıllar önce 'Annemin sözleri hayatımı belirledi' diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Annesinin sözlerini ilk kez anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Yok böyle maç! Bu gol iptal oldu, bir takım üst tura çıktı
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi