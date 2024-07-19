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Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı

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Düzce'de kuşun çarptığı elektrik kablosu koptu. Kopan kablo nedeniyle 10 bin nüfuslu mahalle elektriksiz kaldı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Düzce'de kuşun çarptığı elektrik kablosu koparak yere düştü. 10 bin nüfuslu mahallede elektrikler kesildi.

Olay Azmimilli Mahallesi'nde akşam üzeri meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cevdet Komit Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkının üzerinden geçen elektrik telleri kuş çarpması sonucu koptu.

Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahallenin elektriğini kesti

Kopma sonucu 10 bin kişinin yaşadığı bölgede elektrikler kesildi. Parkta oynayan çocuklar apar topar kaçışırken, bölge trafiğe kapatıldı.

Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahallenin elektriğini kesti

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile caddede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, elektrik ekipleri de kablolardaki elektriği keserek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Cadde, yapılan çalışmaların ardından trafiğe açılırken, bölgeye elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Mrt Dmn:

Kuş carpmasindan elektrik telleri zarar goruyorsa pess

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