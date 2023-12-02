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Kuşadası'ndaki 5 Yıldızlı Otelden Yangın Çıktı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Oteldeki yerli ve yabancı turistler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda bulunan 5 yıldızlı bir otelde, elektrik tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre sonra mutfak bölümüne sıçrayan yangında otelin etrafını dumanlar sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde kalan yerli ve yabancı turistler ile personel tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası İtfaiye Aydın İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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