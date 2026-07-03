Haberler

Kuşadası'ndaki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kuşadası'ndaki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay sabaha karşı meydana geldi ve soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın silahla vurularak öldürülmesi olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta sabaha karşı 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş (27) silahla vuruldu. Sol koltuk altından yaralanan Abdulkadir Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.E.B. (26), A.A. (27) ve M.D. (28) isimli şüpheliler adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın devamında alınan ifadelerin ardından üç şüpheli daha gözaltına alındı. Güvenlik kamera görüntüleri ve balistik incelemelerinin ardından olayın zanlısının tespit edileceği öğrenilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Datça'da iş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

İş insanı dükkanda başından silahla vurulmuş halde bulundu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
20 milyonluk düğün için 26 milyonluk bağış!

20 milyonluk düğün için 26 milyonluk bağış!