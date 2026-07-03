Kuşadası'ndaki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın silahla vurularak öldürülmesi olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta sabaha karşı 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş (27) silahla vuruldu. Sol koltuk altından yaralanan Abdulkadir Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.E.B. (26), A.A. (27) ve M.D. (28) isimli şüpheliler adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın devamında alınan ifadelerin ardından üç şüpheli daha gözaltına alındı. Güvenlik kamera görüntüleri ve balistik incelemelerinin ardından olayın zanlısının tespit edileceği öğrenilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı