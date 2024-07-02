Kuşadası'nda Laf Atma Kavgası: 2 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şahıs bıçakla birbirine saldırdı. Vatandaşlar ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Marina Plajı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. ile plajda bulunan Ercan T. ve ailesi arasında iddiaya göre laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartışmada Ercan T., İbrahim G.'yi bıçakla yaraladı. Bir süre sonra bıçağı elinden alan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.'yi defalarca bıçakladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin masa ve sandalye ile ikiliyi ayırmaya çalıştığı bıçaklı kavgada Ercan T. ağır olmak üzere, İbrahim G. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN