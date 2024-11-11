Üye Girişi
Haberler

Ölümle burun buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin geri manevra yaparken kontrolünü kaybederek kafeye dalması sonucu 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin daldığı kafede adeta can pazarı yaşanırken, otomobil ile masalar arasında kalıp ayağından yaralanan bir kişinin bir yandan seke seke kazadan kaçmaya çalışırken diğer yandan elinde cep telefonu ile görüntü almaya kalkışması dikkat çekti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 84 yaşındaki bir sürücünün neden olduğu trafik kazası ve sonrasında yaşanan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

GERİ MANEVRA YAPARKEN KAFEYE DALDI

İlginç kaza akşam saatlerinde, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hanımına ait otomobilin sürücü koltuğuna geçen 84 yaşındaki İ.İ. isimli yaşlı şahıs, geri geri manevra yaptığı sırada herkesin şaşkın bakışları arasında hızlı bir şekilde metrelerce sokağın karşı tarafından kafeye geldi. Önce kafenin sokağa bakan duvarına çarpan otomobil, geri geri yürümeye devam edip daha sonra kafe içindeki masalarla birlikte müşterileri önüne katıp iç duvara kadar sürükledi.

CAN PAZARI YAŞANIRKEN O CEP TELEFONU İLE KAZAYI KAYDETMEYE ÇALIŞTI

Bir anda can pazarının yaşandığı ilginç kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada yaşlı şahsın kullandığı araç ile masa ve duvar arasında sıkışan şahıslardan birinin tek ayağıyla seke seke olay yerinden kaçarken bile cep telefonu ile o anların görüntüsünü çekmeye kalkışması görenleri şaşırttı. Feci kazanın kafe içinde yaşanan ve film sahnelerini aratmayan anları anbean kaydedildi.

YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin unlu mamuller üreten bir kafeye girmesi sonucu yaralanan 4 kişiden Fikriye Becerikli, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden otomobil sürücüsü İbrahim İ.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ölümle burun buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı

Ölümle burun buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı

Ölümle burun buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü

Ev hapsi kararı ile serbest kalan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler

 Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik

Sertar Ortaç, neden gözaltına alındığını açıkladı
Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

Ünlü fenomen bahis operasyonunda tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Çelik kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sergen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sergen Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Çiçek kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sema kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Daşdemir kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Zeynep kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Duru kaç yaşında, nereli? Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir? Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.