Ölümle burun buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 84 yaşındaki bir sürücünün neden olduğu trafik kazası ve sonrasında yaşanan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

GERİ MANEVRA YAPARKEN KAFEYE DALDI

İlginç kaza akşam saatlerinde, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hanımına ait otomobilin sürücü koltuğuna geçen 84 yaşındaki İ.İ. isimli yaşlı şahıs, geri geri manevra yaptığı sırada herkesin şaşkın bakışları arasında hızlı bir şekilde metrelerce sokağın karşı tarafından kafeye geldi. Önce kafenin sokağa bakan duvarına çarpan otomobil, geri geri yürümeye devam edip daha sonra kafe içindeki masalarla birlikte müşterileri önüne katıp iç duvara kadar sürükledi.

CAN PAZARI YAŞANIRKEN O CEP TELEFONU İLE KAZAYI KAYDETMEYE ÇALIŞTI

Bir anda can pazarının yaşandığı ilginç kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada yaşlı şahsın kullandığı araç ile masa ve duvar arasında sıkışan şahıslardan birinin tek ayağıyla seke seke olay yerinden kaçarken bile cep telefonu ile o anların görüntüsünü çekmeye kalkışması görenleri şaşırttı. Feci kazanın kafe içinde yaşanan ve film sahnelerini aratmayan anları anbean kaydedildi.

YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin unlu mamuller üreten bir kafeye girmesi sonucu yaralanan 4 kişiden Fikriye Becerikli, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden otomobil sürücüsü İbrahim İ.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.