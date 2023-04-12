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Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu

Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Koyu'nda kıyıda 2 erkek cesedi bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Koyu'nda kıyıda 2 erkek cesedi bulundu. Kol, bacak ve başları olmayan cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.

Kuşadası'nda sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda saat 17.00 sıralarında devriyeye çıkan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıyıda 2 ceset olduğunu gördü. Sağlık ekipleriyle birlikte yapılan incelemede cesetlerin baş, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri kıyıda, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir süre denizde kayıp baş, kol ve bacakları aradı. Cansız bedenler daha sonra otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sisam Adası Yunanistan Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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