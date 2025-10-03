Kurşunlama Olayı Şüphelileri Bodrum'da Yakalandı

İstanbul'da bir mekanı kurşunlayıp Bodrum'dan Yunan adalarına kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçen 9 Eylül'de İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Bir mekanı kurşunlayan Efe D.D.(23) ve Aykut A.(25), daha sonra kayıplara karıştı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2 şüphelinin Bodrum'a gelip yasadışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları bilgisini aldı. JASAT Timleri, jandarma komando ve Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin Gölköy Mahallesi'nde saklandıkları eve şafak vakti operasyon düzenledi. Yunan adalarına kaçma hazırlığında 2 şüpheli ile onların saklanmaları ve kaçmalarına yardım ettikleri iddia edilen T.A.(49), Ç.G.(52) ve E.B.(43) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli, karakola götürülürken evde yapılan aramada 40 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerden Efe D.D.'nin hırsızlık ve kurşunlamadan 15; Aykut A.'nın hırsızlık ve kurşunlamadan 20 suç kaydı olduğu öğrenilirken T.A.'nın ise dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan 15 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA