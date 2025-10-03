Haberler

Kurşunlama Olayı Şüphelileri Bodrum'da Yakalandı

Kurşunlama Olayı Şüphelileri Bodrum'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir mekanı kurşunlayıp Yunan adalarına kaçmaya çalışan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında 40 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul'da bir mekanı kurşunlayıp Bodrum'dan Yunan adalarına kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçen 9 Eylül'de İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Bir mekanı kurşunlayan Efe D.D.(23) ve Aykut A.(25), daha sonra kayıplara karıştı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2 şüphelinin Bodrum'a gelip yasadışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları bilgisini aldı. JASAT Timleri, jandarma komando ve Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin Gölköy Mahallesi'nde saklandıkları eve şafak vakti operasyon düzenledi. Yunan adalarına kaçma hazırlığında 2 şüpheli ile onların saklanmaları ve kaçmalarına yardım ettikleri iddia edilen T.A.(49), Ç.G.(52) ve E.B.(43) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli, karakola götürülürken evde yapılan aramada 40 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerden Efe D.D.'nin hırsızlık ve kurşunlamadan 15; Aykut A.'nın hırsızlık ve kurşunlamadan 20 suç kaydı olduğu öğrenilirken T.A.'nın ise dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan 15 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep Trump'tan geldi, Erdoğan anında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.