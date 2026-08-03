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Kur’an kursuna giderken kaybolan çocuklar bulundu

Kur’an kursuna giderken kaybolan çocuklar bulundu
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Mardin’in Dargeçit ilçesinden Şırnak’ta Kur’an eğitimi almak üzere yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 13 yaşındaki iki çocuk, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunarak ailelerine teslim edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinden Şırnak'ta Kur'an eğitimi almak üzere yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 13 yaşındaki iki çocuk, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde yaşayan B.E. (13) ile M.D. (13), Şırnak merkezdeki Emin Acar Kur'an Kursu'nda eğitim görmek amacıyla 1 Ağustos sabahı saat 07.00 sıralarında Dargeçit'ten Cizre'ye hareket eden servise bindirildi. Sabah saatlerinde Cizre'ye ulaştıkları öğrenilen iki çocuktan daha sonra haber alınamaması üzerine aileleri Şırnak Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yaptı. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yürüttükleri titiz çalışma sonucu kayıp 2 çocuğa yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen B.E. ve M.D., işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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