Kumluca'da Bahçe Hortumu Sebebiyle Komşu Kavgası: Darp İddiaları

Kumluca'da Bahçe Hortumu Sebebiyle Komşu Kavgası: Darp İddiaları
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki komşu arasında bahçe hortumu yüzünden çıkan tartışma kavga boyutuna ulaştı. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, komşusu tarafından hortumla darbedildiği iddiasıyla hukuki süreç başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki komşu arasında 'bahçe hortumu' sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.Ö.'nün komşusunun üniversiteli kızı İlahi Özdemir'i (24) hortumla darbettiği iddia edildi. Aile, hukuki süreç başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde komşular arasında yaşanan anlaşmazlık, darp iddialarıyla yargıya taşındı. İddiaya göre S.Ö., komşusu Levent Özdemir'in üniversite öğrencisi kızı İlahi Özdemir'i bahçe hortumuyla darbetti. Yaşanan olay sonrası aile, hem S.Ö.'den hem eşi E.A.Ö.'den hem de oğullarından şikayetçi oldu.

"Hortumla kızımın koluna ve kafasına vurdu"

Baba Levent Özdemir, 3 yıl önce ev inşaatı sırasında komşularına kendi arazisinden araç park alanı verdiğini belirterek, "3 yıl önce mülkümdeki araziye evimi yaparken S.Ö. ile eşi inşaatımın arkasına otomobil park edeceklerini söyledi. Ben de sorun olmayacağını söyledim. Arazimden araç park yeri verdim. S.Ö. ve eşi tahrikte bulundu. Prag'da eğitim alan kızım evimizdeydi. E.A.Ö. daha önce yaşanan olayları bahane ederek çocuklarımızın top oynadığı, evimizin önündeki alandan balkonumuza geldi. Eşimi, 'Zeynep hortum bir daha burada olmayacak. Bu sana son uyarım' diyerek tehdit etti. Mutfaktan çıktım, 'sen neden böyle konuşuyorsun. Ben seninle bu konuda anlaşamıyorum. Eşinle konuşayım. Olmazsa baban ile konuşayım' dedim. Evimin yanından ayrılırken, 'senin başına iş açacağım' diye tehdit etti. S.Ö., 'İn aşağıya, ben avukatım. Müvekkillerimin kim olduğunu bilir misin? Seni yok ederim' sözleriyle tehdit etti. Saldırıda bulundu. Bahçe sulama hortumu ile kızımın koluna ve kafasına vurdu. Avukat kimliğini kullanarak yaptığı terbiyesizliklerin acısını başka insanlara da yaşatmamak adına olayı adli makamlara taşıdım" dedi.

"Eğer kolum kırılsaydı, tüm meslek hayatım bitebilirdi"

Olayda darbedildiğini iddia eden İlahi Özdemir ise, "Alkollüydü önce babama sonra bana hortum ile saldırdı. Koluma iki defa vurdu. 'Dur, yapma' dememe rağmen iki defa da kafama hortumla vurdu. Kendisi ve oğlu darbetti. Babama oğluyla birkaç defa vurdu. Komşular, babamı bahçeden balkona almasına rağmen yine saldırdı. Babam darbetmedi, küfretti. Onlar bize her şeyi yaptı. Eşinden, kendisinden, oğlundan şikayetçi oldum. Pilotaj eğitimi alıyorum. Kolum kırılsaydı meslek hayatıma mal olacaktı" dedi.

"Röportaj vermeye gerek yok"

Avukat S.Ö. ise telefonla yaptığı kısa açıklamada, "Komşular arasında yaşanmış küçük bir olay bu. Röportaj vermeye gerek yok" dedi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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