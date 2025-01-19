Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmen başladı
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta

Kumar Oynatmak İçin Faizle Para Veren 5 Kişi Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kumar oynaması için borç para vererek insanları borçlandıran 5 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon sırasında 1 milyon 379 bin TL, dövizler ve silahlar ele geçirildi.

Faizle para vererek insanlara kumar oynatan şahıslar tutuklandı

HATAY - Hatay'da kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan, insanlara borç para vererek kumar oynatan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kentte asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayıp, şahıslara kumar oynaması için faizle para vermek suretiyle borçlandırıp daha sonra tehdit ve baskı yoluyla bu paraları temin etmeye çalışan, örgütlü şekilde hareket eden şüphelilerle ilgili 15 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda; İ.S.(Cezaevinde) Z.S., M.S., H.S. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 milyon 379 bin 95 Türk Lirası, 28 bin 700 Dolar, 300 Euro, 16 adet senet, 10 adet alacak verecek yazılı not defteri, 5 adet tapu senedi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 114 adet kartuş, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet pala ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüphelilerin tamamı 17 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumar Oynatmak İçin Faizle Para Veren 5 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - 3.Sayfa
img

Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
img

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
img

Emekli polis arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeş katili oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.