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Kumar baskınında saklandı, jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde 3 defa mühürlenen kıraathaneye mührün bozularak tekrar kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın yaptı. 47 kişi tombala oynarken yakalanırken, jandarma bir şüphelinin saklandığı dolabın kapağını "Sürpriz" diyerek açtı. Şahıslara 85 bin TL idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde, İ.A. isimli şahsa ait son 1 ay içerisinde 3 defa mühürlenen kıraathanede mührün bozularak tekrar kumar oynandığı bilgisini aldı. Ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için harekete geçti. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırklar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince adrese baskın yapıldı.

Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma 'sürpriz' diyerek dolabı açtı

47 OYUN OYNARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan baskında, 47 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Bazı kişilerin masaların altına ve dolaplara saklanması dikkat çekti. Jandarma şahısların saklandığı dolabın kapağını "Sürpriz" diyerek açtı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara ise toplam 85 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken, işletme tekrar mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan 18 adet materyale el konuldu. Sürekli mührü bozan şüpheli İ.A. hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma 'sürpriz' diyerek dolabı açtı

3 SUÇTAN ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan, işletme içerisinde yapılan kimlik sorgulamasında, 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 1 yıl 61 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Ş. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bornova İzmir 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

engin tuta:

ilk bakılacak yere saklanmak nasıl bir kafa arkadaş..

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Demir Acer :

yav siz burada gizli gizli kumar oynarsaniz KKTC ki kumarhane baronlari tasmi yesin))) gidin orada doya doya oynayin bikincaya kadar kumarinizi oynayin.

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