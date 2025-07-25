Kulu Gişeleri Yakınında Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Ankara- Niğde Otobanı Konya'nın Kulu Gişeleri yanında otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Niğde Otobanı Kulu Gişeleri yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ADS 005 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 14 yaşlarında olduğu belirtilen bir çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü, otomobilde bulunan Ömer Fevzi Doğan (23), M.Z.K. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan, ismi alınamayan sürücü ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine, Ömer Fevzi Doğan (23), M.Z.K. ve M.G. ise Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile Kulu'da hastaneye kaldırılan Ömer Fevzi Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA