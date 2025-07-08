Kulu'da Dilenciler Zabıtalar tarafından Yakalandı

Kulu'da Dilenciler Zabıtalar tarafından Yakalandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde dilencilik yapan kişiler, zabıta ekipleri tarafından yakalanarak ilçe dışına çıkarıldı. Çocuklarını da dilenciliğe alıştıran dilencilere yönelik sosyal medyada uyarılarda bulunuldu.

Konya'nın Kulu ilçesine şehir dışından gelerek çocuklarını da dilenciliğe alıştırmaya çalışan dilenciler, zabıta ekipleri tarafından yakalanarak haklarında idari işlem yapılıp ilçe dışına çıkarıldı.

Kulu'da yaz aylarının gelmesi ve gurbetçilerin dönmesiyle birlikte nüfus iki katına çıktı. Bunu fırsat bilen dilenciler de, çevre il ve ilçelerden dilenmek amacıyla ilçeye geldi. Kendi çocuklarını da dilenciliğe alıştırarak, duygu sömürüsü yapıp insanlardan para isteyen dilenciler vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ilçe genelindeki dilencileri yakalayarak haklarında Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uyguladı. Dilenciler işlemlerin ardından ilçe dışına çıkarıldı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada, duygu sömürüsü ile dilenmekte olan kişi ve kişilere kesinlikle yardımda bulunulmaması tavsiye edilerek bu tür insanlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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