Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan'ın Talihsiz Düşüşü

Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan'ın Talihsiz Düşüşü
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Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, konser sırasında dengesini kaybedip düştü. O anlar kameralara yansıdı. Seyirciler kısa süreli panik yaşasa da Bayhan konserine devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylediği esnada dengesini kaybeden Bayhan, sahnede yere düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Konser, Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Bayhan'ın şarkı söylerken sahnede bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip düştüğü anlar kameraya yansıdı. Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı. Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine ara vermeden devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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