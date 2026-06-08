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Küçükçekmece'deki bina çökmesinde ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Küçükçekmece'deki bina çökmesinde ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte ağır yaralanan 36 yaşındaki işçi Muhammed Taş, hastanede hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte ağır yaralanan 36 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşatılan bir binada balyozla yıkım çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle binanın arka cephesinden kopan beton blok çökmüştü. Bu sırada yıkım işlemlerini gerçekleştiren Muhammed Taş (36), Recep Taş ve Hüseyin Taş isimli 3 işçi, aniden yıkılan duvarın altında kalmıştı.

Vatandaşlar seferber oldu

Çökmeyi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Muhammed Taş'ın durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Özel bir hastanede tedavisi devam eden 36 yaşındaki Muhammed Taş'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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