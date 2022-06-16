Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Küçükçekmece'de, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun iş yerinde taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Bölge halkı, tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı linç etmek isterken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.
İddiaya göre, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 14 yaşlarındaki bir kız, kozmetik ürünleri satan dükkana girdi. Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.
Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Polis ekipleri olayın ardından sokağa dökülen mahalle halkını sakinleştirmeye çalıştı. Toplanan kalabalık uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek dağıtıldı.
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa