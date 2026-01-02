Haberler

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Küçükçekmece'de motosikletle gelen iki kişi kaldırımda bekleyen 3 kişiye ateş açtı. 3 yaralıdan ikisi hayatını kaybederken, ölenlerden birinin olayla alakası olmayan ve kaldırımda tesadüfen yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 kişi, kaldırımda bekleyen 2 kişiyi hedef alarak ateş etti. Silahlı saldırıda Muhammed Gözsu ve Levent Ö. ağır yaralandı. Bu sırada sıkılan mermiler, olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali'ye de isabet etti.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Saldırganlar silahlı saldırı sonucu motosikleti boş bir alanda bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Levent Ö.'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıoguzhan.bng:

Kolombiya daha güvenli

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre emre:

eğerki o saldırganları bulup,en ağır ceza verilmezse caydırıcılığı kalmaz

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Yakalandıkları zaman imha edin bizim vergilerimizle beslemeyin lütfen.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Spor:

af var ,yasa var ,tahliye var

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvren Erol:

Yakında Suriye bizden daha güvenli bir ülke olursa şaşırmamak lazım

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

