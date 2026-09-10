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İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan

İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alışılmış düzeninin dışına çıkmaya hazırlanıyor. Eksikler nedeniyle 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyi planlayan Kartal'ın 3-4-2-1'e geçerek hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi'ye görev vermesi bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk maçına çıkarak Roma'yı Kadıköy'de ağırlayacak.
  • İsmail Kartal, Roma karşısında 4-2-3-1 yerine 3-4-2-1 dizilişini tercih edecek.
  • Fenerbahçe'nin planlanan ilk 11'i: Ederson; Oppong, Skriniar, Nathan Ake; Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kante, Archie Brown; Greenwood, Kerem Aktürkoğlu; Vedat Muriqi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra çıkacağı ilk maçta Roma'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesinde oyun planında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Kartal, basın toplantısında Roma'nın saha genelindeki baskısına karşı oluşacak boşluklardan faydalanmak istediklerini belirtirken, takımının sadece geçiş hücumlarına bağlı kalmayacağını vurguladı.

4-2-3-1'İ BIRAKIP 3-4-2-1'E GEÇİYOR

İsmail Kartal'ın Roma karşısında 4-2-3-1 yerine 3-4-2-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor. Kaleyi Ederson'a emanet etmeye hazırlanan deneyimli teknik adamın, üçlü savunmayı Oppong, Milan Skriniar ve Nathan Ake ile oluşturmayı planladığı belirtildi.

ORTA SAHADA KANTE VE İSMAİL YÜKSEK

Orta sahanın merkezinde N'Golo Kante ile İsmail Yüksek'in birlikte görev yapması planlanıyor. Kanat beklerde ise Mert Müldür ve Archie Brown'ın forma giymesi bekleniyor. Kartal'ın özellikle beklerin hızından yararlanarak Roma'nın baskı sonrasında bırakacağı boşlukları değerlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

HÜCUM ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood'un Vedat Muriqi'nin arkasında görev yapması planlanıyor. Santrfor pozisyonunda Vedat Muriqi forma bekliyor.

Böylece sarı-lacivertlilerin Roma karşısındaki planlanan dizilişi şöyle:

  • Ederson
  • Oppong – Skriniar – Nathan Ake
  • Mert Müldür – İsmail Yüksek – Kante – Archie Brown
  • Greenwood – Kerem Aktürkoğlu
  • Vedat Muriqi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSEZAİ KUŞ:

Kıymetli hocam, lütfen istifa ediniz. Daha faydalı olursunuz

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

SAHAYADA TRUVA ATI İLE GİRECEKLER SANIRIM:))

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Zerre güvenmiyorum sana

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Haber YorumlarıMesut:

Romayı tam saha pres ve kontratakla devirebilirsin bu yetenekler var

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Haber YorumlarıSavaş Tural:

Koskoca Fenerbahçenin hocası bu kadar pasif olmamalı dik dur la biraz mıy mıy konuşmalar felan

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