İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra çıkacağı ilk maçta Roma'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesinde oyun planında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Kartal, basın toplantısında Roma'nın saha genelindeki baskısına karşı oluşacak boşluklardan faydalanmak istediklerini belirtirken, takımının sadece geçiş hücumlarına bağlı kalmayacağını vurguladı.

4-2-3-1'İ BIRAKIP 3-4-2-1'E GEÇİYOR

İsmail Kartal'ın Roma karşısında 4-2-3-1 yerine 3-4-2-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor. Kaleyi Ederson'a emanet etmeye hazırlanan deneyimli teknik adamın, üçlü savunmayı Oppong, Milan Skriniar ve Nathan Ake ile oluşturmayı planladığı belirtildi.

ORTA SAHADA KANTE VE İSMAİL YÜKSEK

Orta sahanın merkezinde N'Golo Kante ile İsmail Yüksek'in birlikte görev yapması planlanıyor. Kanat beklerde ise Mert Müldür ve Archie Brown'ın forma giymesi bekleniyor. Kartal'ın özellikle beklerin hızından yararlanarak Roma'nın baskı sonrasında bırakacağı boşlukları değerlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

HÜCUM ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood'un Vedat Muriqi'nin arkasında görev yapması planlanıyor. Santrfor pozisyonunda Vedat Muriqi forma bekliyor.

Böylece sarı-lacivertlilerin Roma karşısındaki planlanan dizilişi şöyle: