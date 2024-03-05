Otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulundu

Küçükçekmece'de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Araç içinde silah bulunurken olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı.

GÖRENLER İHBAR ETTİ

Saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu üzerinde yaşanan olayda 34 BAZ 956 plakalı bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARAÇTAN SİLAH ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan şahsın Mesut Özkol isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Savcılık incelemesinin ardından ceset ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.