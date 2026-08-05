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Küçükçekmece'de Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Küçükçekmece’de D-100 Karayolu’nda otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza da otomobilde bulunan biri polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ilk anları cep telefonu kamerasına yansırken, sonrasında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Olay, Sefaköy D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 34 BLN 100 plakalı otomobil sürücüsü İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. İETT şoförü kaza sonrası yolcuları tahliye derken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından otomobilde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 35 yaşındaki polis memuru Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın ilk anları cep telefonu kamerasına yansırken, sonrasında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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