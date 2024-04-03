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Oteli tarayıp kaçtılar! Kurşunlar metrobüse de isabet etti

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İstanbul Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan otele uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sırasında sıkılan mermiler, çevreden geçen metrobüse de isabet etti. Yolcuların büyük panik yaşadığı olayda ölü ve yaralının olmaması büyük teselli olurken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KURŞUNLAR OTELİN CAMINI TUZLA BUZ ETTİ

Saldırı, saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan 4 katlı bir otel önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir sebeple uzun namlulu silahla ateş açtı.

ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Açılan ateş sonucu kurşunlar otelin camına ve dış cephesine isabet ederken bazı kurşunlar ise içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüsün camlarına isabet etti. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

MERMİLER METROBÜSE DE İSABET ETTİ

Kurşunların camlarına isabet ettiği metrobüsteki vatandaşlar, kısa sürede tahliye edilirken yolcular başka bir metrobüse aktarıldı. Şans eseri metrobüste ve otelde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri otel ve metrobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde otel ve çevresinde uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece'de otel saldırısı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti

Küçükçekmece'de otel saldırısı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti

Küçükçekmece'de otel saldırısı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Saldırı Olay Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

senar:

yine bir çete mafya işleri sanırım. bu çetelere baskın yapılıyor son zamanlarda, içişleri bakanı çalışıyor ancak sonrasındaki akıbetleri neden bildirilmiyor? tamam yakalanıyorlar ama sonra ne oluyor geri mi salınıyorlar. yoksa hepsi içeride mi?

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