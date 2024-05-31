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Otele el bombası atan saldırgana silahla karşılık verdi! Faciadan kıl payı dönüldü

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İstanbul'da bir şahıs, otele el bombası attı. Bomba şans eseri patlamazken otel çalışanı ise saldırgana silahla ateş ederek karşılık verdi. Yaralanan şüpheli polis tarafından yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay anı ise kameralara yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Yaşı küçük bir şüpheli, otele el bombalı saldırı girişiminde bulundu. Aynı otele nisan ayında da uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

OTELE EL BOMBASI ATTI

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, çalıntı motosikletle geldiği otele el bombası attı.

Otele el bombası atan saldırgana silahla karşılık verdi! Faciadan kıl payı dönüldü

OTEL ÇALIŞANI EL BOMBASINA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

El bombası şans eseri patlamazken, motosikletten ateş edildiğini gören bir otel çalışanı silahla karşılık verdi. El bombası atan saldırgan, çalışanın silahından çıkan kurşunla yaralandı. Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Otele el bombası atan saldırgana silahla karşılık verdi! Faciadan kıl payı dönüldü

PATLAYICI VE BOŞ KOVANLAR İNCELEMEYE ALINDI

Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü.

AYNI OTELE 2'NCİ KEZ SALDIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul Olaylar Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Salim:

YANLIŞ SEMT YAZMIŞSINIZ KARDEŞİM CENNET MAHALLESİNDE OTEL YOK ORASI KÜÇÜKÇEKMECE BEŞYOL BAĞLAR SEMTİDİR...

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