Küçükçekmece'de iş yerinde yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmece'de bir iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek ambulansa alındı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murad Mahallesi Sultan Murad Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sararken, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Yangını söndürmeye çalışan 3 çalışan ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, iş yerinin alevler içinde kaldığı ve vatandaşların panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmel Yalçın:

Vay be! böyle şeyler olunca da elektrik faturası artacak herhalde ya! Zaten işletme maliyetleri gözümüzü kıyor, bir de yangın söndürme masrafı filan ekleniyor! İşletmecilerin zaten çok zor durumda olduğunu biliyorsunuz değil mi! Umut ediyorum hiç büyük bir hasar olmamıştır!

Haber YorumlarıBurhan Arabacı:

Alhamdülillah kimsenin canı gitmemiş! Allah bu vatandaşlarımızı koruyun! Fakat bu olaylar bize şunu gösteriyor ki iş yerleri için dini görevimiz olan güvenlik standartlarına uyma zorunluluğu vardır! Çalışan kardeşlerimiz için dua edelim inşallah çabuk iyileşirler!

Haber YorumlarıTuba Aslan:

Vallahi bu ülkede hiçbir şey güvenli değil artık! İş yerinde yangın çıkıyor, insanlar dumandan etkileniyor! Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine dönüp can güvenliği için gerekli önlemleri alması lazım!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

