Küçükçekmece’de gümüş dükkanına silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de, gümüş dükkanına maskeli şüpheli tarafından silahlı düzenlendi. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanırken, saldırı anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki bir pasajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve silahlı şüpheli şahıs, pasaja girerek bir gümüşçü dükkanına birçok defa ateş etti. Olay sonrası şüpheli şahıs yaya olarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, kaçan şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken silahına ise el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Olay sonrası şüphelinin kaçma ve yakalanma anları çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Öte yandan iş yeri sahiplerinin saldırı sonrası kimlikleri belirsiz şahıs ya da şahıslarca yabancı hat numarasından arandığı ve tehdit mesajları atıldığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili konuşan esnaf Samet Koç, "Şahıs sokağa girdi. Yaz gününde niye uzun kollu giyinmiş diye düşündüm. Maskeliydi. Silahla ateş etti. Sonra kovalama başladı. Koşarken birisi onu düşürdü. Polisler onu tuttular ve yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf Öznur Adıgüzel ise, "Birkaç el silah sesi duyduk. Sonra bir kalabalık olduğunu gördük. Elinde silahla birinin bize doğru koştuğu gördük ve panikledik. Buradan kaçarken bir vatandaş çelme takmış ve o düşmüş. Böylelikle yakalanmış. Polis gelip olaya müdahale etti ve şahsın silahı da alındı. Çok korktuk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı