Haberler

Küçükçekmece’de gümüş dükkanına silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

Küçükçekmece’de gümüş dükkanına silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece’de, gümüş dükkanına maskeli şüpheli tarafından silahlı düzenlendi.

İstanbul Küçükçekmece'de, gümüş dükkanına maskeli şüpheli tarafından silahlı düzenlendi. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanırken, saldırı anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki bir pasajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve silahlı şüpheli şahıs, pasaja girerek bir gümüşçü dükkanına birçok defa ateş etti. Olay sonrası şüpheli şahıs yaya olarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, kaçan şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken silahına ise el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Olay sonrası şüphelinin kaçma ve yakalanma anları çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Öte yandan iş yeri sahiplerinin saldırı sonrası kimlikleri belirsiz şahıs ya da şahıslarca yabancı hat numarasından arandığı ve tehdit mesajları atıldığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili konuşan esnaf Samet Koç, "Şahıs sokağa girdi. Yaz gününde niye uzun kollu giyinmiş diye düşündüm. Maskeliydi. Silahla ateş etti. Sonra kovalama başladı. Koşarken birisi onu düşürdü. Polisler onu tuttular ve yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf Öznur Adıgüzel ise, "Birkaç el silah sesi duyduk. Sonra bir kalabalık olduğunu gördük. Elinde silahla birinin bize doğru koştuğu gördük ve panikledik. Buradan kaçarken bir vatandaş çelme takmış ve o düşmüş. Böylelikle yakalanmış. Polis gelip olaya müdahale etti ve şahsın silahı da alındı. Çok korktuk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi

İzmir'de hareketli saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
CHP'yi karıştıracak 'İzmir' iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor

İzmir'de deprem! CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İmamoğlu maç izleyemeyecek' iddiasına yalanlama geldi

Maç izleyememesinin asıl nedeni bambaşka çıktı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

Fenerbahçe için neler dedi neler
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

Eşini yanına alan ünlü isim, scooter'la dakikalarca ters yönde gitti
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var