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Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu

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ABD'de bir çocuk, Donald Trump'ın taklidi yaparak sosyal medyada gündem oldu. Çocuk, ABD'de kısa süre içerisinde en çok paylaşılan isimlerden biri haline geldi.

ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen başkanlık yarışı devam ediyor. Trump'ın önde götürdüğü seçimle ilgili sosyal medyada da milyonlarca paylaşım yapılıyor.

Son olarak ABD'de küçük bir çocuğun Donald Trump'ın taklidini yaptığı video viral oldu. Saçından kıyafetine kadar Trump'a benzeyen çocuk, ABD'de sosyal medya kullanıcıları arasında en çok paylaşılan isimlerden biri haline geldi.

Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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