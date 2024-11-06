Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu

ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen başkanlık yarışı devam ediyor. Trump'ın önde götürdüğü seçimle ilgili sosyal medyada da milyonlarca paylaşım yapılıyor.

Son olarak ABD'de küçük bir çocuğun Donald Trump'ın taklidini yaptığı video viral oldu. Saçından kıyafetine kadar Trump'a benzeyen çocuk, ABD'de sosyal medya kullanıcıları arasında en çok paylaşılan isimlerden biri haline geldi.