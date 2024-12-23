Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Kremlin, Esma Esad'ın Boşanma İddialarını Yalanladı

Kremlin, Esma Esad'ın Boşanma İddialarını Yalanladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak ve Londra'ya taşınmak istediğine dair iddiaları yalanladı. Kremlin sözcüsü, bu haberlerin gerçeklerle örtüşmediğini belirtti.

Kremlin, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak ve Londra'ya taşınmak istediğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği öne sürüldü. İngiltere vatandaşı olan Esma Esad'ın rejimin yıkılmasının ardından sığındıkları Rusya'nın başkenti Moskova'daki yaşantısından memnun olmadığı ve boşanma davası açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edildi. Esma Esad'ın Rusya'da bir mahkemeye başvurduğu ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin talep ettiği belirtildi. Esad'ın başvurusunun şu anda Rus yetkililer tarafından değerlendirildiği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin haberlerin "gerçeklerle örtüşmediğini" söyledi. Peskov ayrıca Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğuna yönelik iddiaları da reddetti.

Esad'ın kısıtlamalara tabi olduğu iddiası

Suriye'de muhalifler, 8 Aralık'ta Beşar Esad rejimini devirmiş, Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı. Esad ve ailesinin Rusya tarafından sığınma talebi kabul edilmesine rağmen ciddi kısıtlamalara tabi olduğu ve Moskova'dan ayrılmasına veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasına izin verilmediği belirtiliyor. Esad'ın Rusya'ya sığınmasının ardından buradaki tüm mal varlığının dondurulduğu da öne sürülmüştü. Esad'ın 270 kilogram altın, 2 milyar dolar nakit parası ve Moskova'da 18 dairesi bulunduğu ifade ediliyor.

Londra doğumlu İngiltere- Suriye çifte vatandaşı Esma Esad, 2000'de 25 yaşındayken Suriye'ye taşınmış ve Beşar Esad ile evlenmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi
img

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız
img

Şenol Güneş'ten elini sıkmayan Volkan'a küfür gibi sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru
Beşiktaş dev maç için UEFA'ya başvurdu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Bikini paylaşımına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.