İngiltere'de Kraliyet Opera Salonu sahnesinde Filistin bayraklı protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Kraliyet Opera Salonu'nda 11 gece oynayan Il Trovatore operasının final gecesinde sanatçılardan biri, gösteri sonunda Filistin bayrağı açtı.

BAYRAĞI ELİNDEN ALMAK İSTEYE GÖREVLİYLE ARBEDE YAŞADI

Salondaki seyircilerin alkışlarıyla destek verdiği eylem sırasında kısa süreli bir arbede de yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sahne arkasından gelen bir görevlinin bayrağı sanatçının elinden almaya çalıştığı görüldü. Oyuncu, kısa bir itişmeden sonra bayrağı geri aldı.

KRALİYET BALE VE OPERASI: BU EYLEM ONAYLANMAMIŞTIR VE TAMAMEN UYGUNSUZDUR

Guiseppe Verdi'nin dört perdelik operası Il Trovatore'nin final gecesi yaşanan olay sonrasında İngiliz Kraliyet Bale ve Operası, bu eylemin "izinsiz" olarak gerçekleştirildiği açıklamasında bulundu. Kurumun sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, "Bayrağın açılması sanatçının inisiyatifiyle yapılan izinsiz bir eylemdi. Bu eylem, Kraliyet Balesi ve Operası tarafından onaylanmamıştır ve tamamen uygunsuzdur" denildi.

"BAYRAĞI DALGALANDIRDI FAKAT ORADA ÖYLECE DURDU VE NE EĞİLDİ NE DE BAĞIRDI"

Gösteriyi takip eden seyircilerden biri ise sosyal medyadaki paylaşımında, "Kraliyet Opera Salonu'nda muazzam görüntüler. Il Trovatore'nin kapanış selamı sırasında arka plandaki sanatçılardan biri sahneye Filistin bayrağı ile geldi. Bayrağı dalgalandırdı fakat orada öylece durdu ve ne eğildi ne de bağırdı. Sahne arkasından biri devamlı bir şekilde bayrağı elinden almaya çalıştı. İnanılmaz" ifadelerini kullandı.

İZLEYİCİLER İKİYE AYRILDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ismini vermek istemeyen bir izleyici ise sahne arkasındaki bir adamın sanatçıdan bayrağı alma teşebbüsünü iki defa gerçekleştirdiğini fakat izleyicilerin telefonlarını çıkardıktan sonra ancak ikinci teşebbüsü kaydedebildiklerini söyledi. Bazı izleyiciler eylemi "cesur" olarak nitelendirirken, bazı izleyiciler ise eylemin final gecesine gölge düşürdüğünü savundu.