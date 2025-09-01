Kraliçe Camilla'nın gençliğinde yaşadığı şok taciz olayı ortaya çıktı

Kraliçe Camilla, gençliğinde tren yolculuğu sırasında kendisine sarkıntılık yapan bir adamı ayakkabısının topuğuyla kasık bölgesine vurarak etkisiz hale getirdi.

1960'lı yıllarda, henüz genç bir kızken Paddington'a giden bir trende yolculuk yapan Camilla'nın yanına oturan bir adam uygunsuz şekilde dokunmaya kalkıştı. Soğukkanlılığını koruyan Camilla, hiç panik yapmadan ayakkabısını çıkarıp saldırganın kasık bölgesine sert bir şekilde bastı.

Tren istasyona vardığında ise hiç tereddüt etmeden bir polis memuruna giderek olayı anlattı. Kitapta aktarılan bilgilere göre adam hemen gözaltına alındı.

Bu olay, gazeteci Valentine Low'un kaleme aldığı "Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street" (Güç ve Saray: Kraliyet ile Başbakanlık'ın İç Hikâyesi) adlı kitapta yer alıyor. Kitap, The Times ve Sunday Times tarafından yayımlandı.

Camilla'nın bu olayı 2008 yılında dönemin Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'a da anlattığı belirtiliyor. Johnson'un iletişim direktörü Guto Harri, Camilla'nın o gün yaşadıklarını şu sözlerle aktardığını ifade etti:

"Trende yanımda oturan adam elini bana doğru uzatmaya başlamıştı. Ben de annemin öğrettiğini yaptım: Ayakkabımı çıkarıp topuğuyla kasıklarına vurdum."

Harri'nin anlattığına göre Camilla, istasyona ulaşınca hiç çekinmeden polise gidip şikâyette bulundu ve saldırgan derhal tutuklandı.

Yıllar sonra Camilla, Boris Johnson'un açılışını yaptığı üç tecavüz kriz merkezinden ikisine bizzat katılarak kadınlara destek olmayı sürdürdü.