Kozluk'ta Düşen İnek Köylüler Tarafından Kurtarıldı

Kozluk'ta Düşen İnek Köylüler Tarafından Kurtarıldı
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Batman'ın Kozluk ilçesindeki Ağaçlı köyünde bir inek, derin bir çukura düşerek mahsur kaldı. Köylülerin yaptığı kurtarma çalışmaları sonucunda inek sağ salim çıkarıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde, derin bir çukura düşen inek, köylülerin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay, Ağaçlı köyü kırsalında meydana geldi. Otlandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen inek, köylüler tarafından fark edildi. İnek, çukurda mahsur kalınca köy halkı seferber oldu. Köylüler, çevreden temin ettikleri merdiveni çukura indirerek hem hayvanın paniğini yatıştırdı hem de kontrollü bir şekilde dışarı çıkmasını sağladı. Uzun süren çabaların ardından inek, herhangi bir yara almadan kurtarıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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