Haberler

"Eşime neden baktın" cinayetinin sanığına müebbet hapis

'Eşime neden baktın' cinayetinin sanığına müebbet hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir tartışma sonrasında bıçakla saldırıya uğrayan Murat Yangun yaşamını yitirdi. Sanık Cem Ç., kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Eşime neden baktın" diyen genci bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kozlu ilçesinde geçen yıl 13 Aralık günü meydana gelen olayda bir tekel büfenin önünde bekleyen Cem Ç. ile "Eşime neden baktın?" diyen Murat Yangun arasında çıkan tartışma büyüdü. Çevredekilerin araya girdiği olayda Cem Ç.'nin bıçakla saldırdığı Yangun kaldırıldığı hastanede kaybetti. Büfe işletmecisi Hami G. ise yaralandı. 8 ayrı suç kaydı bulunan Cem Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada olayda ölen Murat Yangun'un ailesinin avukatı, tutuklu sanık Cem Ç.'nin acıma duygusu olmadan eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bu sebeple kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Avukatının karşı tarafın baskısı nedeniyle davadan çekildiğini söyleyen tutuklu sanık Cem Ç. "Mahkemenin adaletine sığınıyorum. Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Cem Ç.'ye Murat Yangun'a yönelik eylemi nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Hami G.'ye yönelik eylemi nedeniyle 'olası kastla yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık Cem Ç.'nin cezası hakkında indirim uygulanmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak

Dugin'den çok konuşulacak yorum: ABD-İran savaşının galibi...
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Okuldaki veli dehşetinde yaptıkları yanına kaldı
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış