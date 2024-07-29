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Kozan'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangın kısmen kontrol altına alınmıştı. Bölgede rüzgarın etkili olmasıyla birlikte yeniden alevler yükselirken, yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 350 personel ile müdahale edildi.

Yangında şu ana kadar 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Zaman zaman alevlerin yükseldiği bölgede ekiplerin zorlu çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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