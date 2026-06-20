Davut Güloğlu dede oldu! İşte torunuyla ilk fotoğrafı

Şarkıcı Davut Güloğlu, oğlu Cengizhan Güloğlu ile gelini Nursena Yazıcı'nın kızları Mihra'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

BEBEK MÜJDESİNİ AYLAR ÖNCE VERMİŞLERDİ

Cengizhan Güloğlu ile Nursena Yazıcı, geçtiğimiz aylarda İtalya tatilinden yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, paylaşımında, "Önceki yolculukta 3 kişiydik, sadece biz biliyorduk. Şimdi yine 3 kişiyiz; söylemesek de ben buradayım diyen biri var" ifadelerini kullanmıştı.

MİHRA BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Mutlu çift, kızları Mihra'nın dünyaya geldiğini açıklayarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aileyi sevince boğan haberin ardından Davut Güloğlu da torununun doğumunu takipçileriyle paylaştı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

İlk kez torun sahibi olan 54 yaşındaki Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk torun, bir aşk... Mihra" notunu düşerek mutluluğunu dile getirdi.

Güloğlu'nun takipçileri, paylaşımın altına yüzlerce tebrik yorumunda bulundu.