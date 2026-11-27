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Adana'nın Kozan ilçesinde KYK Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken, senaryo gereği yaralananların kurtarılması için ekipler çalışma yaptı.

Kozan ilçesinde bulunan KYK Öğrenci Yurdunda, olası depremlere karşı hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Kozan İtfaiye Amirliği CANKUR ve YAK Arama Kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikatta, deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat, alarm sisteminin devreye girmesiyle başladı. Yapılan anonsların ardından öğrenciler, bulundukları alanlarda "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı. Daha sonra öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle binadan kontrollü şekilde tahliye edilerek güvenli toplanma alanına götürüldü.

Tatbikat senaryosuna göre yurdun birinci katında yaralıların bulunduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Birinci kattaki yaralılara yurt görevlileri, zemin katta bulunan hafif yaralılara ise öğrenciler tarafından ilk müdahale yapıldı.

İhbar üzerine yurda gelen Kozan İtfaiye Amirliği CANKUR ve YAK Arama Kurtarma ekipleri, senaryo gereği yaralıların bulunduğu bölgelere ulaşarak kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralılar güvenli bölgeye çıkarıldı.

Tatbikat, öğrencilerin toplanma alanında bir araya getirilmesinin ardından yapılan değerlendirme ve deprem farkındalık eğitimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı