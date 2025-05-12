Kozan'da Şok Denetim: 5 Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada hapis cezasıyla atanan 5 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Güven Uygulamaları" kapsamında son bir hafta içerisinde 345 polisle 45 noktada şok denetimler gerçekleştirdi. Polisin denetimlerinde silahla yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 3 yıl 9 ay ile 4 yıl 6 ay arasından değişen hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 5 hükümlü emniyet ve adliye de yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Trafik yönünde de denetim yapan ekipler, modifiyeli 6 araca işlem gerçekleştirdi, 162 motosiklet sürücüsüne ise çeşitli maddelerden idari para cezası kesti. Eksiklikleri bulunan 25 araç ve 15 motosiklet de trafikten men edildi. - ADANA