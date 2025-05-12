Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Kozan'da Şok Denetim: 5 Hükümlü Yakalandı

Kozan'da Şok Denetim: 5 Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan polis denetimlerinde, aranan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Denetimlerde silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, modifiyeli araçlara işlem yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada hapis cezasıyla atanan 5 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Güven Uygulamaları" kapsamında son bir hafta içerisinde 345 polisle 45 noktada şok denetimler gerçekleştirdi. Polisin denetimlerinde silahla yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 3 yıl 9 ay ile 4 yıl 6 ay arasından değişen hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 5 hükümlü emniyet ve adliye de yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Trafik yönünde de denetim yapan ekipler, modifiyeli 6 araca işlem gerçekleştirdi, 162 motosiklet sürücüsüne ise çeşitli maddelerden idari para cezası kesti. Eksiklikleri bulunan 25 araç ve 15 motosiklet de trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.