Kozan'da Orman Yangını Riskine Karşı Uyarılar Artıyor

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin kırsal mahallelerinde artan orman yangını riskine karşı harekete geçti. Ekipler, özellikle yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte artan tehlikeye dikkat çekerek, vatandaşları araçlardan yapılan anonslarla uyardı.

Ekipler mahalle mahalle gezerek önce araçtan anons yaparak orman yangınının çıkartılmaması için vatandaşları uyardı. Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen ekipler, yangınların insan kaynaklı çıkmaması için vurgu yaptı. Anız yakma, izmarit atma, mangal ve piknik ateşi gibi konulara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ekipler, en küçük bir kıvılcımın bile büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan şüpheli durumlar karşısında hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmalarını istedi. Ayrıca, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakmaktan kaçınılması, tarımsal faaliyetler sırasında da gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. - ADANA