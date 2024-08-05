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Koyunları çalan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı

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Adana'da 60 koyun çalarak satan ve elde ettiği parayı pavyona giderek harcayan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan çoban, suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Filmlerde yaşanacak tarzda ilginçlik içeren olay Adana Kozan'da yaşandı. İddialara göre 60 küçükbaş hayvan çalıp satan çoban pavyonda eğlenirken yakalandı.

HAYVANLARI ÇALIP SATTI

Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çobanlık yapan R.D., 2 Ağustos'ta ismi bilinmeyen bir mağdurun 60 hayvanını çaldı. Çaldığı hayvanları Hatay Dörtyol'da satan R.D., aldığı parayı eğlenmek için kullandı.

EĞLENİRKEN YAKALANDI

Halktv'de yer alan habere göre, mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler R.D.'yi pavyona gidip eğlenirken yakaladılar. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (10)

Kenan Tepretoğlu:

Dilber evin barkın yok mu, belli ki Dilber e ev alacaktı adam ya :)

88
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Ercan Tuna:

çardığın kızlar nerdeler osman.??

44
8
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Uzman Yorumcu:

adam 4 ayaklı kuzulardan bıkmış..! canı 2 ayaklı kuzu çekmiş..!

29
7
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Emin Görmecikli:

adamı yemiş bitirmiş??????

31
1
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Mehmet Ikbal:

ali dayı Ali dayı bir gecede yasin tarlayı dayı :(

21
5
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Bandorma:

Özgürlüğünü yaşamış :)

13
5
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umut mergen:

SEN BU ISI BILIYON HELAL OLSUN DAYI OĞLU

5
6
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metin kurt:

çoban afganmıydı

2
4
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Ismail Kinik:

Osman çağırdın kizlar neredeler osman

4
1
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Abdullah Atik:

Bi kuzu satsan sabahlara kadar yerdin parayı pirzola kg 1000 TL olmuş

1
1
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