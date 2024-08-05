Koyunları çalan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı
Adana'da 60 koyun çalarak satan ve elde ettiği parayı pavyona giderek harcayan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan çoban, suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Filmlerde yaşanacak tarzda ilginçlik içeren olay Adana Kozan'da yaşandı. İddialara göre 60 küçükbaş hayvan çalıp satan çoban pavyonda eğlenirken yakalandı.
HAYVANLARI ÇALIP SATTI
Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çobanlık yapan R.D., 2 Ağustos'ta ismi bilinmeyen bir mağdurun 60 hayvanını çaldı. Çaldığı hayvanları Hatay Dörtyol'da satan R.D., aldığı parayı eğlenmek için kullandı.
EĞLENİRKEN YAKALANDI
Halktv'de yer alan habere göre, mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler R.D.'yi pavyona gidip eğlenirken yakaladılar. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.