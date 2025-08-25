Köyceğiz'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kamyon Kenevir Ele Geçirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri mısır tarlası görünümündeki bir alanda 2 kamyon dişi hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili şüpheli şahsın evinde 50 kg kubar esrar ve ateşli silahlar bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri mısır tarlası görünümlü bir tarlaya yaptıkları operasyonda 2 kamyon esrar yapımında kullanılan dişi hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucu tacirleri vatandaşı zehirleyemeden kenevir bitkileri imha edilirken olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

Köyceğiz'de yüklü miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi üretildiği yolunda ihbar alan Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptıkları taramalarda mısır tarlası görünümlü bir bahçede mısırdan daha çok dişi hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu yetiştirilen tarla bir süre izlendikten sonra tarlaya baskın yaparak kenevir bitkilerini söktü. Tam 2 kamyon gelen kenevir bitkileri imha edilmek üzere merkeze götürülürken, ismi açıklanmayan şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 50 kilogram kubar esrar ile birlikte ateşli silahlar ele geçirildi.

Bölgede halkın da ihbar desteği ile operasyonların devam edeceği son olayla ilgili ise tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
