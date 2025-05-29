Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılara 176 Bin TL Ceza

Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılara 176 Bin TL Ceza
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Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Jandarma ekipleri, Kovada Gölü'nde kaçak avcılık yapan şahıslara toplam 176.750 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen malzemelerle birlikte avlanan sazan balıkları canlı olarak göle iade edildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Kovada Gölü'nde kaçak avcılık yapan şahıslara toplam 176 bin 750 TL idari para cezası uyguladı. Yasadışı avcılıkta kullanılan tekne ve ağlara el konuldu, sazan balıkları canlı olarak göle iade edildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine Kovada Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Milli park sınırları içinde yer alan ve su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu gölde, gece saatlerinde takibe alınan kaçak avcılar sabah saat 06.00 sularında avcılığı sonlandırıp karaya çıktıklarında ekipler tarafından müdahale edildi. Kaçma girişimleri başarısız olan şüpheliler yakalandı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında daha önce elektroşokla avcılık suçundan iki defa işlem yapılan tekne sahibi şahsa, ruhsatsız tekneyle yasak alanda avcılık yaptığı gerekçesiyle 151 bin 80 TL, teknede bulunan diğer şahsa ise yer yasağına uymamaktan 25 bin 670 TL idari para cezası verildi. Toplam ceza miktarı 176 bin 750 TL oldu.

Kaçak avcılıkta kullanılan malzemelere el konuldu

Kaçak avcılıkta kullanılan 210 metre uzunluğundaki uzatma ağı ve tekneye el konulurken, avlanan sazan balıkları canlı olarak göle bırakıldı. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri popülasyonlarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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