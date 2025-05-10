Köşk'te Trafik Kazası: Kamyon Sürücüsü Hakim Karşısında

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Mahallesi'nde bulunan kum ocağı yakınlarında 19 Ekim 2024 günü meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında kamyon sürücüsü A.R.D. hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan kamyon sürücüsü A.R.D. asli kusurlu bulunurken, kazada eşini ve torununu kaybeden motosiklet sürücüsü İ.D. ise tali kusurlu bulundu.

Kaza, Akçaköy Mahallesi Ilıdağ-Başçayır Mahalleleri bağlantı yolunun Halköy mevkiindeki kum ocağı yakınlarında meydana gelmişti. Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada tutuklu sanık kamyon şoförü A.R.D., motosikletin viraj çıkışında kamyonun arka kısmına çarptığını, çarpma anını aynadan gördüğünü söyledi. Motosiklet sürücüsü İ.D. ise kazanın çarpışma sonucu değil, fren yaparken motorun kaymasıyla meydana geldiğini öne sürerek, "Biz düştükten sonra kamyon üzerimize gelip çiğnedi" dedi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda kamyon sürücüsü A.R.D. asli kusurlu, motosiklet sürücüsü İ.D.'nin tali kusurlu olduğu belirtildi. Mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kazada motosiklet sürücüsü İ.D. yaralanırken, eşi Ayşe Dülmenci ile 5 yaşlarındaki torunu Ferdi Serinkan hayatını kaybetmişti. - AYDIN