Sahipsiz köpeklerden korkup kaçan çocuk ağır yaralandı, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor

5 Mayıs tarihinde Buharaevler Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre 8. sınıf öğrencisi Metehan öğle arasında 5. Cadde'de bulunan parka gitti. Parkta sahipsiz köpeklerin üzerine doğru koşması üzerine Metehan, kaçmaya başladı. Kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan, ayağının refüje takılması sonucu düştü.

DALAĞI PARÇALANDI

Yoldan geçen bir sürücünün haber vermesi olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen Metehan ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Metehan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

ACILI BABA O ANLARI ANLATTI

Olayla ilgili açıklama yapan Baba Asla Ü., çocuğunun arkadaşlarıyla birlikte parkta otururken köpeğin kovalamaya başladığını belirterek, "Köpek kovalarken çocuğum kaldırıma yüzüstü düşüyor. O sırada oradan geçen bir sürücü ambulansa veriyor. Çocuğum hastaneye kaldırılıyor. Yapılan tetkiklerde çocuğumda iç kanama olduğu, dalak ve böbreğinde yaralanma olduğu tespit ediliyor. Perşembe gününden beri yoğum bakımda. Parçalanan dalağı tamamen alınırken böbrekteki yırtılmalar tedavi ediliyor" dedi.

"HAYVAN SALDIRILARININ ÇOĞU BASINA YANSIMIYOR"

Ülkenin bir çok bölgesinde bu tür vakaları sürekli duyduklarını dile getiren acılı baba, "Hayvan saldırılarının çoğu basına yansımıyor. Bulunduğumuz semtte de buna benzer çok vaka var. Fiziki müdahale olmadığı için adli ve sağlık kuruluşlarına intikal etmediği için bilinmiyor. Derdimiz sokak hayvanlarının tamamen yok edilmesi değil. Hayvanların kendi yaşam alanları oluşturularak barınaklara alınması. İnsan sağlığı önemli. Çocuğum kaçarak kurtulmuş Allaha şükür. Ancak kaçarken araçta çıkabilir ve çarpabilirdi. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Yetkililerin tedbir aldığını biliyoruz. Eksiklik varsa eksikliğin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyorum. İlgili kurumları göreve davet ediyorum. Sağlık çalışanlarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa