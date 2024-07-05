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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Şehit Acar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinde 6 yıldır görev yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada Konyalı İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar (33) şehit oldu. Şehit Cebrail Acar'ın cenazesi Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Uzman Çavuş Cebrail Acar için Cuma namazını müteakip Ereğli Ulu Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Acar'ın babası Cevat Acar, annesi Yüksel Acar, eşi Hanife Acar ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası askerlerin kollarında cenaze namazının kılınacağı camiye geldi. Şehit Acar'nın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığındaki Şehitliğe dualarla defnedildi.

Şehit Cebrail Acar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinde 6 yıldır görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesine babası Cevat Acar, yakınları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol mensupları askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cebrail Ereğli Konya 3.Sayfa Haberler

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