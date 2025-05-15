Konya Kulu'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Konya Kulu'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Kulu'da meydana gelen ve Ankara'da da hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya Kulu'da meydana gelen ve Ankara'da da hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından duyurdu.

Konya Kulu'da meydana gelen ve Ankara'da da hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin Konya ili Kulu ilçesinde meydana geldiği ve 5.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Ayrıca meydana gelen depremle alakalı gelişmelerin takip edileceği de belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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